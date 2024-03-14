Над Орловской областью сбит третий за день украинский беспилотник

Сегодня около 17.00 мск пресечена новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области», – говорится в сообщении министерства обороны РФ.
Ранее сегодня над Орловской областью были сбиты два украинских беспилотника. Глава региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
«Оперативные службы работают на месте. Прошу жителей сохранять спокойствие», – отметил губернатор.
Орел, Елена Володина
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