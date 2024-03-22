Роспотребнадзор предложил без суда блокировать сайты инфоцыган за нарушения

Роспотребнадзор предложил создать реестр недобросовестных практик в сфере информационного бизнеса и без суда блокировать ресурсы нарушителей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Представитель Роспотребнадзора заявил о необходимости существования реестра недобросовестных практик в сфере инфобизнеса и возможности внесудебной блокировки недобросовестных участников данного рынка», – сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор поддерживает введение маркировки для определенных типов экономической деятельности в сфере информационно-консультационных услуг с использованием дистанционных технологий. Предлагается обозначить тематики, которые будут подлежать обязательной маркировке «с указанием отсутствия гарантий результата обучения». При этом использовать такую маркировку будут в числе прочего в отношении ненаучных областей знания.

Ранее депутаты Госдумы предложили урегулировать деятельность различных коучей, тренеров личностного роста и прочих «специалистов», продающих свои курсы в интернете. Такие люди получают миллионы за свои услуги, редко платят налоги и зачастую являются мошенниками.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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