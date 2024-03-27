Почти 3000 детей вывезли из Белгородской области из-за обстрелов

Власти Белгородской области отправили в другие регионы 2,8 тыс. детей, чтобы вывести их из-под угрозы обстрелов ВСУ. Уже семь регионов приняли ребят, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Калуга, Пенза, Тамбов, Астрахань, Самара – дети уже находятся там. Вчера доехали до Московской области, Краснодарского края. 2800 детей уже отправлено. До конца этой недели мы планируем, что порядка 9000 детей будут находиться в загородных лагерях в других регионах РФ», – сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Он добавил, что детей продолжат вывозить из региона туда, где они получат положительные эмоции.

Ранее Гладков сообщил, что власти получили более девяти тысяч заявок от жителей приграничных районов о вывозе детей подальше от угрозы с украинской стороны. В другие регионы отправят ребят из Белгорода и района, Шебекинского округа, Грайворонского района.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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