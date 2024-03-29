Более 3500 белгородских детей разместили в других регионах

Более 3,5 тыс. детей из Белгородской области размещены в других регионах. В соседних субъектах также приняли взрослых белгородцев, покинувших дома из-за угрозы с украинской стороны, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вчера 300 наших детей прибыли в Липецкую область, а 250 – в Ханты-Мансийский автономный округ. На сегодня доехали и разместились в других регионах более 3,5 тыс. детей», – сказал Гладков в видеообращении.

Более трех тысяч взрослых белгородцев также покинули свои дома из-за участившихся атак ВСУ. Почти треть из них уехала в другие регионы.

«В пунктах временного размещения Воронежской и Ярославской областей, Карачаево-Черкесии находятся более 1000 наших взрослых. А в ПВР Белгородской области – более 2000 человек из Грайворонского округа», – сказал губернатор.

Власти Белгородской области получили более девяти тысяч заявок от родителей, пожелавших отправить детей в соседние регионы из-за угрозы со стороны ВСУ.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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