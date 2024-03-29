В России упростили порядок присвоения статуса ветерана боевых действий

Правительство России упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи удостоверения единого образца участникам специальной военной операции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Нововведения коснутся участников СВО, которые в результате боевых действий утратили свои контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооруженные силы, или не смогли оформить их должным образом», – говорится в сообщении пресс-службы российского кабмина.

Ранее для получения статуса ветерана боевых действий была необходима копия контракта. Теперь будет достаточно документов, подтверждающих ранения, травмы или контузии, а также официальных бумаг о награждении государственной или ведомственной наградой.

Напомним, 26 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля текущего года внести изменения в российское законодательство, которые предусматривают присвоение статуса ветерана боевых действий тем участникам СВО, которые участвовали в ней без контракта с Минобороны. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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