Россиянам не хватает бесплатной еды и фитнеса для лучшей мотивации на работе

Примерно половине (41%) опрошенных россиян на нынешнем месте работы не хватает оплаченных фирмой обедов. В топ-5 мотивационных решений, по мнению респондентов, также вошли компенсация проезда к месту работы, своя пенсионная программа и медицинская страховка, бесплатный фитнес и отдых, следует из данных опроса АО НПФ «Эволюция».

Россиян попросили ответить, что могло бы повлиять на их выбор места работы без изменений зарплаты. 39% опрошенных заявили, что выбрали бы фирму, где компенсируют транспортные расходы, на решение 23% может повлиять корпоративная пенсионная программа, 20% – корпоративная медстраховка.

Среди мотивационных инструментов также назвали оплаченный фирмой фитнес (20%), оплату санаторных путевок для сотрудников или их детей (17%), бесплатное обучение и корпоративный тимбилдинг (12%).

«Повышение зарплаты не всегда является приоритетным пунктом для сотрудника при смене работы», – цитируют отчет «Известия».

При этом, 43% респондентов планируют в ближайшее время сменить работу. 34% готовы работать в одной компании от года до трех при условии карьерного роста, 29% – от трех до пяти лет. Только каждый пятый готов трудиться в одном коллективе более пяти лет, а каждый десятый – более 10 лет.

Опрос проведен в марте 2024 года среди 1500 сотрудников российских компаний.

34% опрошенных россиян признались в опозданиях к началу рабочего дня. Чаще всего причиной опоздания являются непредвиденные обстоятельства, проблемы с транспортом, неумение организовать свое утро.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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