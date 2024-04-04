Более 9000 белгородских детей вывезли из-под обстрелов

Регионы России приняли более девяти тысяч детей из Белгородской области. В минувшие дни еще 400 ребят разместились в Вологде и Волгограде, рассказал губернатор белгородской области Вячеслав Гладков.

«Наши дети, 400 человек, прибыли в Вологду и Волгоград. Всего в других регионах находится более 9000 маленьких жителей белгородской области. За всеми контроль», – сказал губернатор в видеообращении в своем телеграм-канале.

Он заверил родителей уехавших ребят, что все обращения по поводу размещения или состояния детей находятся на его особом контроле. Каждое замечание или пожелание белгородские власти отрабатывают вместе с коллегами из регионов, принявших ребят.

В середине марта Вячеслав Гладков сообщил, что начал договариваться с главами других регионов, чтобы отправить туда белгородских детишек. Ребят решили вывезти из приграничных районов области, куда намеренно бьют украинские боевики.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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