Три четверти россиян работают по выходным и во время отпуска

Подавляющее большинство россиян задерживаются на работе, а также выполняют рабочие функции в выходные и во время отпуска. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Русской школой управления (РШУ).

«97% россиян регулярно задерживаются на работе. 39% остаются после окончания рабочего несколько раз в месяц, 31% – несколько раз в неделю, 19% – раз в месяц и реже, 8% – каждый день. Лишь 3% опрошенных никогда не задерживаются на работе», – пишут «Известия» со ссылкой на опрос, в котором приняли участие 1062 сотрудника российских и международных компаний.

При этом треть (31%) респондентов помимо основного места занятости ходят и на подработку.

73% опрошенных не только задерживаются на работе, но и работают по выходным. Каждый четвертый (26%) делает это раз в несколько месяцев, 21% – раз в месяц, 19% – несколько раз в месяц, 8% – каждую неделю. Только 26% заявили, что никогда не работают по выходным.

Кроме того, 79% россиян работают еще и во время отпуска. Впрочем, у большинства это случается довольно редко и только для решения срочных и важных задач. Совсем не работают в отпуске лишь 21% респондентов.

Примечательно, что большинство (68%) опрошенных заявили, что их устраивает объем работы, несмотря на регулярную сверхурочную занятость. Только треть (32%) респондентов считают, что они перегружены.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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