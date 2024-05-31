Почти половина россиян одобряют подработку для своих детей на летних каникулах

В России почти половина родителей подростков считают, что их дети могут работать в летние каникулы. При этом около четверти считают, что школьникам нужно отдыхать, а не зарабатывать деньги.

43% участников опроса, проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Выберу.ру» поощряют подработку своих детей в возрасте от 14 до 16 лет. Они считают, что это лучший способ научить ребенка на практике основам грамотного распоряжения деньгами.

«При этом 34% родителей предположили, что подработка на школьных каникулах поможет ребенку сформировать успешную бизнес-карьеру в молодом возрасте, а 14% уверены, что любая работа благотворно влияет на развитие социальных навыков», – пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

23% родителей относятся негативно к работе для школьников. По их мнению, летом дети должны расслабиться по максимуму, чтобы затем с полными силами вернуться к учебе.

По словам аналитиков, за последние 10 лет изменилось и отношение несовершеннолетних россиян к собственным финансам. Если раньше дети стремились откладывать часть карманных денег, которые им давали родители, то теперь они ищут возможность заработать самостоятельно.

Специалисты считают, что чем раньше ребенок учится реальным финансовым операциям, тем проще ему будет адаптироваться во взрослом мире. Но при этом стоит выдержать баланс между работой и учебой – распределить нагрузку так, чтобы подработка не влияла на оценки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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