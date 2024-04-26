Минтруд нашел злоупотребления по материнскому капиталу в регионах

Россияне в некоторых регионах злоупотребляют такой мерой поддержки как материнский капитал, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время заседания Совета законодателей.

«Сегодня видим в отдельных территориях отдельными физическими лицами злоупотребление по использованию материнского капитала», – цитирует министра РИА Новости.

Глава Минтруда одобрил инициативу ввести документ, подтверждающий пригодность для проживания жилья, которое планируется купить с использованием маткапитала. Он добавил, что для составления документа жилье должны проверять специальные комиссии.

Минтруд вместе с Минфином проработают вопрос выдачи гражданам остатка маткапитала. После некоторых операций на счетах остаются небольшие суммы, которые не превышают минимальную меру поддержки из перечня министерства, передает «Интерфакс».

«Наверное, действительно стоит обсудить совместно с Минфином возможность выдачи этих остатков людям, чтобы нам не заниматься администрированием этих остатков у себя», – допустил Котяков.

Сейчас граждане не могут физически использовать эти средства на какие-либо другие цели.

Ранее правительство РФ не поддержало законопроект, разрешавший тратить материнский капитал на платное лечение для ребенка.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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