Кабмин не поддержал законопроект об использовании маткапитала на лечение ребенка

Правительство РФ не поддержало законопроект, который позволял тратить материнский капитал на получение ребенком платных медицинских услуг и лекарств по назначению врача. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

В России существуют гарантии оказания бесплатной медицинской помощи, которые последовательно расширяются. Кроме того, предусмотрено лекарственное обеспечение пациентов, напомнил Салагай.

Комитет Госдумы по охране здоровья также предложил отклонить законопроект.

Законопроект, который разрешает родителям тратить маткапитал на получение платных медицинских услуг для ребенка или покупку лекарств для него по назначению врача, был направлен на заключение в правительство России в ноябре прошлого года. Документ разработан группой депутатов Госдумы от фракции ЛДПР. Законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Согласно действующему законодательству, россияне могут направить маткапитал на улучшение жилищных условий, получение ребенком образования, формирование накопительной пенсии для матери, получение ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка до достижения им трех лет и на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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