Россия отмечает 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня в России отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве проходит парад Победы, где зрители могут увидеть самое современное вооружение, находящееся в арсенале российской армии.

В главном военном параде в 2024 году принимают участие более 9 тысяч человек, из которых более тысячи принимали участие в специальной военной операции, а также свыше 70 единиц техники.

Фото: Минобороны РФ

Парад начался с выноса на Красную площадь Флага России и Знамени Победы. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

На парад прибыли иностранные гости. Президент России Владимир Путин лично встретил в Гербовом зале Кремля лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Стоит отметить, что парад 9 мая 2000 года стал последним, в котором ветераны войны прошли по Красной площади в пешем строю. С 2001 года они находятся на трибунах в числе зрителей.

Напомним, в этом году организаторы шествия «Бессмертный полк» приняли решение не проводить акцию очно. Это связано с повышенными мерами безопасности. Вместо этого желающие принять участие в акции смогут сделать это онлайн. Единственным регионом, где «Бессмертный полк» прошел в традиционном формате, стала Кемеровская область. По данным местных властей, к акции присоединились около 50 тысяч человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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