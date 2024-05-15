Предложение о запрете энергетиков для детей поступило в Госдуму

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете на продажу энергетиков детям. Решение может быть вынесено на голосование в августе, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его данным, почти каждый четвёртый россиян пьет энергетики, а среди граждан 18-24 лет эти напитки употребляют 53,2%, 25-29 лет – 49,7%. Высокие дозы энергетиков повышают риск сердечных заболеваний, гипертонии, диабета.

«Опасная тенденция. На федеральном уровне проблема до сих пор не решена. Депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним на территории всей страны. Необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения», – написал Володин в своем блоге.

Депутаты также предложили запретить торговлю энергетиками в таре объёмом более полулитра. При этом, во многих регионах розничная продажа этих напитков детям уже ограничена.

Законопроект подготовили в январе и предложили ввести в действие с 1 сентября 2024 года. Авторы инициативы отметили, что регулярное потребление энергетиков формирует у молодых людей зависимость и может вызвать обострение нервных и психических заболеваний.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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