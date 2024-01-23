Депутаты предложили запретить продажу энергетиков подросткам

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете на продажу энергетиков несовершеннолетним. Авторы предложили ввести будущий закон в действие с 1 сентября.

Законопроект опубликован в базе ГД. Аналогичный запрет уже действует в 65 регионах РФ, но на федеральном уровне вопрос продажи энергетиков подросткам не урегулирован. Подобные напитки наносят вред детскому организму, а подростки пьют энергетики в больших объемах, что усугубляет эффект.

«Молодежь без ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе. Регулярное потребление формирует у молодых людей зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний», – говорится в пояснительной записке.

Авторы также предложили ограничить максимальный объем тары энергетиков половиной литра, что будет соответствовать «текущим условиям рынка».

Ввести закон в действие предложено с 1 сентября 2024 года.

Основатель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец подняла вопрос запрета энергетиков для подростков весной 2021 года. В декабре 2022 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать эту инициативу.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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