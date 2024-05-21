Сдавшие ЕГЭ досрочно школьники смогут пересдать один из предметов – Рособрнадзор

Правом пересдачи одного из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) также смогут воспользоваться выпускники школ, сдавшие экзамен досрочно. Об этом сообщил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня [пересдачи]. Если он выпускник текущего года», – цитирует чиновника ТАСС.

Досрочный этап ЕГЭ прошел с 22 марта по 22 апреля.

Пересдать ЕГЭ в 2024 году можно будет до конца приемной кампании в вузы 4 и 5 июля.

Ранее в Рособрнадзоре заявляли, что право пересдачи ЕГЭ будет доступно только выпускникам текущего года.

Напомним, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин предложил усовершенствовать механизм ЕГЭ и разрешить школьникам пересдать один экзамен ЕГЭ до конца приемной кампании.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube