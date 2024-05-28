За год российские пограничники изъяли около 100 кг взрывчатки

В 2023 году российские пограничники изъяли около 100 кг взрывчатки и более 30 тысяч боеприпасов. Об этом рассказал первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«В 2023 году в пунктах пропуска через государственную границу и на приграничной территории пограничными органами изъято 141 единица огнестрельного оружия, свыше 30 тысяч боеприпасов, около 100 килограммов взрывчатых веществ, порядка 900 килограммов наркотиков и психотропных веществ», – сказал Кулишов в интервью РИА «Новости».

Кроме того, в прошлом году через российскую границу пропустили более 110 млн человек, что на 36% больше, чем в 2022 году, а также 22 млн транспортных средств.

«Пресечены попытки контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 500 миллионов рублей, культурных ценностей – около 100 миллионов рублей», – сообщил генерал.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил личный состав, ветеранов и гражданский персонал Пограничной службы ФСБ РФ с Днем пограничника.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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