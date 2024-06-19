«Попадут в беду»: Володин призвал запретить усыновление детей в западные страны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить усыновление детей из России в страны Запада, где разрешена смена пола. Политик предупредил, что ребятам может грозить беда.

«Совершенно очевидно: необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где смена пола разрешена, усыновлять детей из Российской Федерации. Учитывая происходящее на Западе и существующие огромные риски из-за законодательства этих стран: наши дети могут попасть в беду», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Политик напомнил, что в 10 странах Европы нет ограничений по возрасту для юридической смены пола, ещё в восьми – установлен минимальный возраст, например, 12 лет в Испании, 16 лет в Бельгии. Власти Австралии прорабатывают вопрос о выборе половой принадлежности с трёх лет.

«В России запрещены пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и проведение операций по смене пола. А лица, сделавшие такую операцию где-то за рубежом, не имеют права быть опекунами или усыновителями», – добавил Володин.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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