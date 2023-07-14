Госдума ввела запрет на смену пола в России

Сегодня нижняя палата парламента единогласно приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий медицинское вмешательство по смене пола в России. Инициаторами документа выступили 406 депутатов от всех пяти фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Документ дополняет закон об основах охраны здоровья граждан в РФ новой статьей, которая запрещает проводить медицинские вмешательства и применять лекарства, направленные на смену пола. Запрет не касается случаев, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Законопроект также вводит запрет на изменение пола в документах государственного образца. Предполагается, что будут аннулированы все ранее выданные справки, по которым уже были проведены операции по смене пола, но еще не сменен паспорт. При этом уточняется, что при официальной смене пола одного из супругов, брак будет аннулирован.

Кроме того, вводится запрет на усыновление, опекунство и попечительство в отношении лиц, ранее сменивших пол.

Как подчеркнул Володин, Россия осталась единственной страной в Европе, которая «противодействует тому, что происходит в США и Европе». «Когда меняют пол просто потому, что утром проснулись и посчитали, что уже не мальчик, а девочка – вот это все должно быть остановлено. Потому что без семьи, без рождения детей будущего не будет. Давайте сделаем все, чтобы страну оставить потомкам. Если только законы у нас будут аналогичные европейским странам, понятно, что ничего, кроме содома, не останется», – заявил Володин.

«Вдумайтесь: операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз – трансгендеров (по данным 2022 г.) 1 млн 640 тысяч, среди которых 1 млн 300 тысяч взрослых (0,5% взрослого населения) и 340 тысяч подростков (1,4% всех детей США в возрасте 13-17 лет). Чудовищная тенденция! Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо», – констатировал спикер Госдумы.

Планируется, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Москва, Мария Соколова

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