Мигрантов с сертификатом будут проверять на знание русского языка

Рособрнадзор ввел контроль владения русским языком у мигрантов, получивших соответствующий сертификат. Проверки будут проводить после сигналов с мест, следует из приказа ведомства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказом внесены изменения в перечень индикаторов, показывающих риск нарушения обязательных требований при контроле за проведением экзамена и выдачей иностранным гражданам языкового сертификата.

Ведомство сможет дополнительно проконтролировать знание русского языка иностранцем, чьи знания оказались под сомнением при обращении за услугами в органы исполнительной власти. Проверку назначат, если при получении патента, оформлении разрешения на временное проживание или вида на жительство сотрудники госорганов заметят проблемы с общением на русском.

«Поступление из органа исполнительной власти в течение квартала информации о трех и более фактах, свидетельствующих об отсутствии у иностранного гражданина минимального уровня знаний по русскому языку, при наличии у него действительного сертификата», – говорится в приказе.

В апреле ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская лишилась должности после скандала с незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для иностранцев. Следователи выяснили, что с декабря 2023 года институт выдавал сертификаты для легализации мигрантов в России без фактической проверки знаний.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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