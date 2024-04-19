Ректор Института русского языка имени Пушкина лишилась должности после скандала с сертификатами для мигрантов

Ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская лишилась должности после скандала с незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для иностранцев, которые использовали этот документ для легализации в России.

Как говорится в сообщении Минобрнауки РФ, на место Трухановской назначен Никита Гусев.

Ранее в ходе проверки в Институте были установлены факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. По версии столичного Следственного комитета, не позднее 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы группой лиц, в том числе сотрудниками института русского языка им. А.С. Пушкина, «была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для дальнейшего их предоставления в миграционные органы МВД». Как установило следствие, большая часть иностранцев фактически знаниями не обладала.

16 апреля Рособрнадзор вынес предостережение пяти вузам о недопустимости нарушения требований к экзамену по русскому языку как иностранному, в их числе Институт имени Пушкина. 18 апреля Минобрнауки РФ распорядилось отстранить коммерческие организации от проведения экзамена по русскому языку для иностранных граждан.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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