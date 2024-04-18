Коммерческим структурам запретят экзаменовать иностранцев по русскому языку

Коммерческие организации не смогут проводить экзамен и выдавать сертификаты о знании русского языка иностранцам. Новая норма начнет действовать с 1 мая 2024 года. Об этом сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на совещании с руководством вузов.

Сейчас проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам российских законов имеют право 9 университетов, подведомственных Минобрнауки, два правительственных, один вуз Минпросвещения и одна организация правительства Москвы, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки. Как отметили в министерстве, только в течение 2023 года количество мест проведения такого экзамена было сокращено более чем вдвое.

Фальков заявил о необходимости усилить контроль за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному и процедурой выдачи сертификатов. По словам министра, вузы должны более тщательно контролировать за процедурой проведения экзамена на базе их организаций-партнеров.

В связи с этим глава Минобрнауки поручил вузам в срок до 1 мая текущего года исключить коммерческих партнеров из данной процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена и оформлению сертификатов.

В каждом регионе России должен быть определен государственный вуз, который будет отвечать за проведение экзамена по русскому языку для иностранцев.

Также Фальков поручил усилить контроль за процедурой проведения экзамена и выдачи соответствующее сертификата. При выявлении нарушений, отметили в Минобрнауки, информация должна быть незамедлительно передана в правоохранительные органы, а допустившие их лица – отстранены от работы.

Министр поручил курировать исполнение этой работы своему заместителю Константину Могилевскому. Обращаясь к ректорам вузов, Фальков подчеркнул, что именно на них лежит «прямая персональная ответственность за проведение экзамена и выдачу сертификатов».

Напомним, 16 апреля Рособрнадзор объявил предостережения пяти российским вузам о недопустимости нарушений при проведении экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства России для иностранцев и выдаче соответствующего сертификата.

Ранее московские следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции и выдаче иностранцам подложных сертификатов о владении русским языком. В преступлениях замешаны сотрудники института русского языка им. А.С. Пушкина. Всего задержаны пять подозреваемых. Расследование ведется по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Сегодня стало известно, что Рособрнадзор рассматривает возможность включения проверки устной речи на экзамене для мигрантов. Представители ведомства пояснили, что большинство мигрантов, находящихся в РФ, в различных ситуациях должны общаться на русском языке, поэтому проверка устной речи является важной и целесообразной, пишет РБК. Также в Рособрнадзоре не исключили возможность пересмотра минимального балла экзамена для иностранцев, необходимого для получения вида на жительство или паспорта.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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