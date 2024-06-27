Должникам по алиментам хотят запретить посещение спортивных матчей

Злостным неплательщикам алиментов могут отказать в оформлении карты болельщика, которая обязательна для посещения спортивных матчей. С таким предложением выступил директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов.

По его словам, Министерство юстиции и приставы прорабатывают ряд законодательных инициатив, которые заставят должников платить.

«В частности, рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование «привилегией» в виде посещения официальных спортивных соревнований», – отметил Аристов в ходе Петербургского международного юридического форума.

Глава ФССП указал на то, что билеты на такие мероприятия стоят дорого, а спортивные соревнования носят развлекательный характер.

Ранее Аристов сообщил, что в настоящее время около 113 тысяч человек имеют долги по алиментам, которые могут стать причиной включения этих лиц в реестр должников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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