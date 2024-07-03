Синоптик рассказал, как долго продержится аномальная жара на юге России

Аномально-жаркая погода на юге России сохранится до 8 июля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Специалист рассказал, что циркуляция воздушных масс в южных регионах в ближайшие дни не изменится. По его словам, в Краснодарском крае ожидается до +35...+39°, в Астраханской области – +40...+41°, в Ростовской области – около +40°.

«До конца этой недели и даже в понедельник еще жаркая погода», – цитирует Вильфанда RT. Однако уже в следующий понедельник, по его словам, жара немного спадет – прогнозируется до +36...+39°. Но эти показатели на 5-6 градусов выше нормы, отметил метеоролог.

Вильфанд добавил, что в Астраханской и Ростовской областях сейчас фиксируются температуры «каких нет сейчас в Турции или Египте». «Это связано, во-первых, с антициклонической деятельностью, и, во-вторых, с адвекцией жарких воздушных масс с юга», – пояснил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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