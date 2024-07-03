Более 300 бездомных котов уничтожили в ходе «благотворительной охоты» в Новой Зеландии

Ежегодная благотворительная охота на бездомных кошек, в ходе которой было уничтожено около 340 животных, прошла в Новой Зеландии в городе Северный Кентерберри на Южном острове. В «соревнованиях» приняли участие 440 детей, – сообщает The Guardian.

В публикации британского издания говорится: «Благотворительная охота в Северном Кентерберри проводится ежегодно. В соревновании принимают участие сотни людей, включая детей. Раньше местные жители состязались в охоте на кабанов, зайцев и оленей. Но, в 2023 году среди прочих категорий появилась – «охота на бездомных кошек», которые считаются вредителями и инвазивным видом, представляющим угрозу для уникальной фауны страны».

Отвечая на обвинения в том, что среди одичавших, могут пострадать и домашние кошки, организатор благотворительной охоты Мэтт Бэйли сказал: «Если поместить бездомную кошку в клетку, не ошибешься. Они ведут себя как дьявол под метамфетамином – они бросаются на вас».

«В 2024 году в благотворительной охоте на кошек могли принять участие люди любого возраста. В состязании приняли участие больше полутора тысяч человек, из которых 440 были младше 18 лет. Охотнику, которых принес больше всех кошачьих тушек, обещали 500 новозеландских долларов, а сумевшему добыть самый большой трофей – тысячу», – пишет The Guardian.

Веллингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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