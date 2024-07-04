В Карачаево-Черкесии запретили никабы

Муфтий Карачаево-Черкессии, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев в четверг, 4 июля, заявил, что Духовное управление мусульман республики ввело временный запрет на ношение никабов и хиджабов, – сообщает «Интерфакс».

В интервью агентству Бердиев сказал: «Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии считает ношение никаба в современных условиях в России запретным до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения. Указ принят в соответствии с постановлением Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа относительно хиджаба и никаба».

Следует напомнить, что накануне, муфтият Северного Кавказа выступил за полный запрет на ношение «никаба, паранджи и т.п.»

В заявлении, опубликованном в среду, 3 июля, на сайте Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), говорится: «Мы, мусульмане Северного Кавказа, как и наши предшественники богословы, поддерживаем мнение большинства исламских ученых о необязательности никаба. …Никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа. Более того, даже в некоторых странах, где ислам является государственной религией, полностью или частично действует запрет на ношение никаба в общественных местах. …Если мы действительно искренне хотим развития ислама и довольства Всевышнего, то мы должны исходить из принципа: не навреди и себе, и исламу, и всему обществу. По этой причине постановляем: считать в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и т.п. скрывающих лицо головных уборов наносящим практический вред мусульманам, угрожающим раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях».

Ранее запрет на ношение никабов ввел Дагестан.

Черкесск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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