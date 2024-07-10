Мэр французского города запретил дожди

Мэр города Кулонс, расположенного в в регионе Нижняя Нормандия во Франции, Даниэль Маррьер в связи с установившейся плохой погодой издал указ, в котором приказал дождю прекратиться и назначил ответственными за исполнение распоряжения местных священников, – сообщает Le Figaro.

В публикации издания говорится: «Мэр Кулонса Даниэль Маррьер на фоне мрачного начала лета издал указ, в котором приказал дождю прекратиться. В документе мэр указал, что с 15 июля 2024 года дожди должны закончиться и до конца октября в городе должна установиться солнечная погода с легким ветерком. Ответственными за исполнение указа назначаются священнослужители – они должны донести его распоряжение до высших сил».

«Своим указом я хотел поднять настроение жителям Кулонса в такую погоду», – прокомментировал свой документ мэр города.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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