На Алтае пенсионерка 30 лет хранила дома взрывчатку в память о муже

В Алтайском крае 84-летнюю женщину осудили за хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Жительница Бийска похоронила супруга в 1994 году. От мужа у нее остались картонная коробка и металлическая банка с порохом. Однако вдова не стала обращаться в полицию, а спрятала опасное вещество на антресоли.

В 2024 году правоохранители обнаружили порох и изъяли его. Женщина стала фигуранткой дела о незаконном хранении взрывчатых веществ. Полицейским она пояснила, что оставила порох в память о покойном муже.

«С учетом всех обстоятельств по делу, подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года условно», – говорится в сообщении.

Бийск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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