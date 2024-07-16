В Херсонской области ввели сухой закон

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо утвердил запрет на продажу алкоголя на части правобережных территорий региона. Крепкий алкоголь не смогут подавать даже в заведениях общепита.
Глава региона подписал соответствующий указ и опубликовал его в своем телеграм-канале. Согласно документу, запрет носит временный характер и не касается слабоалкогольных напитков.
«В 15-километровой зоне временно запрещается розничная продажа алкоголя, а также розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Запрет касается всех магазинов и предприятий общественного питания. За его нарушение предусмотрена административная ответственность», – пояснил Сальдо.
Он подчеркнул, что нововведение не затронет продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
Запрет на продажу алкоголя в регионе ввели в 2022 году, но 8 июля 2024 года он был снят.
Геническ, Наталья Рязанова
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