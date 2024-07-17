В «Одноклассниках» теперь можно отказаться от виртуальных подарков

В социальной сети «Одноклассники» пользователям впервые разрешили полностью отказаться от получения виртуальных подарков. Обновление должно сократить количество навязчивых контактов между пользователями и сделать общение более комфортным и приятным.

«Новая настройка позволяет выбирать, от кого человек хочет получать подарки в соцсети. Можно поставить полный запрет на получение подарков от всех пользователей, только от незнакомых или от своих друзей, а также сделать точечные запреты, ограничив в этой активности определенных людей. В этом случае при попытке отправить виртуальный подарок будет появляться сообщение: «Этому пользователю нельзя отправить подарок». Также в ОК есть возможность автоматически скрывать в ленте полученные и отправленные подарки», – рассказали в пресс-службе соцсети.

Обновление в течение нескольких месяцев тестировалось на разных группах пользователей ОК. Суммарно число отклонений подарков и количество жалоб пользователей на навязчивость уменьшилось на 20% за сравнимые периоды времени.

«Одноклассники» меняются вместе с пользователями и прислушиваются к их запросам. Массовые рассылки подарков, в основном от незнакомцев, были для многих раздражающим фактором, который останавливал людей от частого посещения ОК. Сейчас мы постарались немного упорядочить дарения внутри соцсети, и видим, что активность пользователей становится более осознанной, а время, которое они проводят в ОК, начинает расти. Лояльные пользователи чаще взаимодействуют с контентом, рекламой и проводят больше времени в соцсети», – отметил представитель ОК Александр Москвичев.

Сервис виртуальных подарков – один из самых массовых в ОК. Ежедневно миллионы пользователей отправляют подарки к праздникам или просто без повода. Если подарок принят, он отображается на фотографии пользователя, а также в его ленте. Подарками в ОК можно обмениваться бесплатно или же приобретать их за внутреннюю валюту соцсети.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2024, РИА «Новый День»

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