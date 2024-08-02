Генпрокуратура заявила о рисках для россиян в новом законе о мигрантах

Законопроект о расширении полномочий полиции в сфере незаконной миграции может обернуться нарушением прав добропорядочных россиян, считает начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
Инициатива отвечает политической ситуации и ожиданиям общества, но содержит угрозу для конституционных прав граждан. Закон разрешил полиции проникать в жилище, где может быть «контролируемое лицо» без согласия проживающих там лиц. Также с одних до трех суток увеличен срок уведомления прокуратуры о совершенных полицией действиях в отношении «контролируемых лиц».
«Мы хотим бороться с незаконной миграцией, а ставим под сомнение права обычных граждан», – цитирует Завалунова «Коммерсантъ». Чиновник заявил, что Генпрокуратура не будет настаивать на отклонении инициативы и собирать согласительную комиссию. Но ведомство призвало доработать закон после одобрения Совфедом.
Парламент России активно работает над законопроектами в сфере миграционной политики на фоне выросшего числа преступлений иностранцев и недовольства в обществе. Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал пакет поправок, направленных на ужесточение миграционного контроля.
Москва, Наталья Рязанова
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