Организаторов незаконной миграции предложили осуждать на пожизненный срок

Госдума работает над несколькими законопроектами в сфере незаконной миграции, рассказал спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. В их числе предложения отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, за которые возможно пожизненное лишение свободы.

«Несколько подготовленных депутатами законопроектов находятся в работе. К числу особо тяжких преступлений, за которые может быть установлена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, предложили отнести организацию незаконной миграции. Предложили предусмотреть конфискацию имущества за организацию незаконной миграции, дополнить УК РФ таким обстоятельством, отягчающим наказание, как совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории РФ незаконно», – написал Володин в своем блоге.

Большинство депутатов поддержали инициативу ставить иностранцев на воинский учет одновременно с получением российского паспорта. Парламентариям также предложат подписать обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой скорректировать механизм выдворения незаконных мигрантов из России.

«Важно сделать это оперативно для того, чтобы законы, подготовленные и принятые депутатами, стали работать как можно раньше. Август и сентябрь посвятим выработке новых мер и предложений по формированию эффективной миграционной политики», – заверил Володин.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая анонсировала рассмотрение поправок в уголовное законодательство для ужесточения борьбы с незаконной миграцией.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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