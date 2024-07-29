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Понедельник, 29 июля 2024, 19:48 мск

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В России могут поставить мигрантов на воинский учет

Вячеслав Володин. Фото из архива официального сайта Госдумы

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в понедельник, 29 июля, предложил подготовить инициативу, касающуюся постановки мигрантов на воинский учет, если те хотят получить российское гражданство.

В сообщении, в частности, говорится: «Соответствующее поручение дано заместителю Председателя ГД Ирине Яровой, председателю Комитета по обороне Андрею Картаполову, первому заместителю руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрию Вяткину и председателю Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну. Предполагается, что условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет проходить одновременно с получением паспорта гражданина РФ».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Володин Вячеслав

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