Белгородские школы начнут учебный год в очно-дистанционном формате

Белгородские школьники начнут учебный год в очно-дистанционном формате. Только 20% школ в регионе переведут на исключительно дистанционную форму обучения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В регионе из 550 школ только в 20% образовательных учреждений приграничья – там, где наиболее напряжённая оперативная обстановка, – формат обучения будет дистанционным. В 437 школах учёба будет очная и очно-дистанционная, потому что учителя и большинство родителей проголосовали «за», – написал Гладков в своем блоге.

Во всех школах Белгорода окна оклеены бронепленкой, подготовлены укрытия, классы оснащены аптечками, отработаны маршруты безопасности: дом-укрытие-школа-укрытие-дом. Около каждой школы и детского сада установили модульные конструкции, в которых можно укрыться в случае обстрела. Педагоги города прошли курсы оказания первой помощи и по вопросам безопасности.

Власти пока не решили, проводить ли торжественные линейки 1 сентября. Этот вопрос отложили на конец августа, чтобы оценить обстановку.

В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера в связи с ежедневными обстрелами с украинской стороны и атаками дронов.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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