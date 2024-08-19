Депутаты предложили закрыть въезд в Россию семьям трудовых мигрантов

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, который запретит трудовым мигрантам перевозить в Россию свои семьи. Это поможет уменьшить число иностранных анклавов, чьи члены с пренебрежением относятся к местным жителям, считают депутаты.

Авторы инициативы отметили тенденцию к тому, что дети и неработающие жены мигрантов беспрепятственно переезжают в Россию. Это приводит к бесконтрольному миграционному притоку и создает общественную напряженность.

«Семьи трудовых мигрантов, приезжая в Россию, живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям. Нередки случаи, когда такие мигрантские квартиры не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники. Все эти проблемы нужно ликвидировать», – сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий РИА Новости.

Согласно законопроекту, иностранцы, прибывшие в Россию временно для работы, не смогут перевозить в страну родственников, если у них нет гражданства РФ. Исключение предлагается сделать для членов семей трудовых мигрантов с высокой квалификацией.

Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил о росте более чем втрое числа преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, за прошлый год. На 11% выросло число тяжких деяний, совершенных приезжими (с 3 961 до 4 385).

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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