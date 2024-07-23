В России более чем втрое выросло число преступлений, совершенных мигрантами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании по вопросам противодействия миграционной преступности во вторник, 23 июля, заявил, что в стране в прошлом году более чем в три раза увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ.

Как сообщает пресс-служба Следкома РФ, в ходе своего выступления Бастрыкин сказал: «Ситуация в миграционной среде продолжает оставаться острой. При некотором снижении уровня преступности мигрантов общественная опасность совершаемых ими злодеяний высока. Так, в истекшем году иностранцами совершена 21 тыс. преступлений, что на 6% ниже показателя прошлого года. При этом увеличилось на 11% число тяжких деяний, совершенных приезжими (с 3 961 до 4 385). Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ: с 1 787 до 6 082. Также растет количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов».

«Противоправная и антиобщественная деятельность прибывших иностранных граждан оказывает существенное негативное влияние на состояние межэтнических отношений на территории страны. За шесть месяцев текущего года объем направленных в суды уголовных дел о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, на треть превышает аналогичный период прошлого года. Не остаются без процессуальной реакции служебные злоупотребления и упущения должностных лиц, связанные с незаконным приобретением иностранцами гражданства РФ, их фиктивной регистрацией и постановкой на учет. В 2024 г. в суд направлено 109 уголовных дел о совершении должностными лицами преступлений в сфере миграционных отношений. Это в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года», – отметил Бастрыкин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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