Заболеваемость Covid-19 выросла еще на треть за неделю

Заболеваемость Covid-19 выросла за неделю на 31,4%, а количество госпитализаций – на 28,1%, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 12 по 18 августа в стационары поступили 1409 человек с подтвержденным коронавирусом. Это на 28,1% больше, чем неделей ранее. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 регионах, а в 15 – выше среднего уровня по стране.

Заболеваемость на 100 тыс. населения составила 9,21 и выросла на 31,4%. Показатель повысился в 71 субъекте РФ, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране.

За предыдущую неделю заболеваемость также выросла на 29,1%, но росла только в 59 субъектах РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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