Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла почти на треть

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в России увеличилась на 29,1%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,01 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране», – говорится в сообщении.

1100 заболевших ковидом попали в больницы, что на 24,2% больше в сравнении с предыдущей неделей. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах увеличение более чем в среднем по России», – уточнили в оперштабе.

При этом за неделю выздоровели 8 777 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 12,7% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли 14 пациентов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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