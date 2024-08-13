российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 августа 2024, 11:43 мск

Новости Здоровье

Новости, Кратко, Популярное

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла почти на треть

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в России увеличилась на 29,1%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,01 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране», – говорится в сообщении.

1100 заболевших ковидом попали в больницы, что на 24,2% больше в сравнении с предыдущей неделей. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах увеличение более чем в среднем по России», – уточнили в оперштабе.

При этом за неделю выздоровели 8 777 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 12,7% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли 14 пациентов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В России почти на треть вырос уровень заболеваемости коронавирусом / Президент США сдал положительный тест на коронавирус / В России выросла заболеваемость коронавирусом / «Подъем заболеваемости будет…» Онищенко сказал, что ждать от нового штамма коронавируса / Болезнь «Х»: Онищенко оценил вероятность новых пандемий / В ВОЗ рассказали о новых мутациях коронавируса / Заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю выросла на 32,8% / В Китае выявили случаи новой таинственной пневмонии среди школьников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Россия, Коронавирус из Китая,