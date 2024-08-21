Глава думского комитета одобрила идею выплат за крепкий брак

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства одобрит инициативу ввести выплаты супругам за крепкий брак. Председатель комитета Нина Останина назвала сохранение института семьи самым важным делом в рамках защиты интересов граждан.

Ранее правительство отклонило законопроект о введении выплаты супругам за 20 и более лет брака. Кабмин назвал недоработкой то, что в документе не описан механизма выплат. Депутаты подготовили новый документ.

«Будет вноситься новый законопроект. Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит. Семьи, которые состоят в долгосрочном браке, имеют право на особое внимание со стороны государства, независимо от того, где проживают», – сказала Останина в беседе с РИА Новости.

Глава думского комитета считает задачей правительства указание доходной части для реализации инициатив проекта. Останина считает задачей депутатов защиту избирателей и интересов населения. В этой части самым важным является сохранение института семьи.

Госдума и Совфед приняли поправки в Налоговый кодекс, согласно которым пошлина за расторжение брака выросла в восемь раз, с 650 рублей до 5000 рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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