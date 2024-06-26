В России в несколько раз вырастут размеры государственных пошлин

Министерство финансов РФ предложило увеличить размер ряда государственных пошлин. Поправки вошли в масштабный налоговый законопроект, принятый в первом чтении Госдумой 20 июня. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2025 года, передает РБК.

В частности, Минфин предлагает поднять с 650 рублей до 5000 рублей пошлину за расторжение брака. Речь идет о случаях, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд.

За государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени, размер пошлины вырастет с 1600 рублей до 5000 рублей.

Кроме того, будут увеличены пошлины за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, – с 650 рублей до 700 рублей. Пошлина за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния вырастет с 350 рублей до 500 рублей, а за выдачу физлицам справок из архивов – с 200 рублей до 350 рублей.

Пошлина за выдачу аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, или его дубликата в связи с утерей поднимется с 1300 рублей до 2000 рублей.

В 11 раз предложено увеличить пошлину за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, – с 35 тысяч до 400 тысяч рублей. Такие ходатайства подаются при проведении крупных сделок с бизнесом.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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