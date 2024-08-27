Жители еще трех сел на Белгородщине могут попасть под отселение

Власти Белгородской области планируют отселение еще трех сел из-за сложной обстановки в приграничных районах. Село Вязовое закроют для въезда, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

В утреннем видеообращении он сообщил, что обстановка в области остается сложной, власти принимают все меры для защиты жителей.

«Будем принимать решение на оперативном штабе по отселению сел Дроновка, Пороз Грайворонского округа и Старый Хутор Валуйского округа. Порядок отселения и получения выплат доведут до каждого жителя комиссии, которые начнут работу через неделю. В селе Вязовое Краснояружского района ограничим въезд», – сказал губернатор.

К середине августа порядка 50-70% жителей Шебекино выехали из города, поскольку обстановка в округе самая тяжелая. Всего в городе проживают 38 тыс. человек, а во всем округе – 85 тыс. человек.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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