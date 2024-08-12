Более половины жителей Шебекино покинули город

Порядка 50-70% жителей Шебекино выехали из города, поскольку обстановка в округе самая тяжелая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Самая тяжелая ситуация сейчас в Шебекино – это 38 тыс. человек город, и 85 тыс. округ. Полной информации нет, но по нашим расчетам порядка 50-70% жителей города Шебекино покинули территорию», – доложил глава региона президенту РФ Владимиру Путину на оперативном совещании.

По его данным, каждый день украинские боевики от трех до пяти раз атакуют Шебекино и окрестности, в результате чего три-пять домов получают повреждения. В 2024 году в округе ранены почти 300 человек, 36 человек погибли, передает РИА Новости.

Утром власти Белгородской области объявили эвакуацию в Краснояружском районе из-за активности боевиков киевского режима.

Шебекино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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