Бензопилы и наручники попадут под запрет: в России разработают ГОСТ для квестов

В России разработают единый ГОСТ для организаторов квестов. В него включат положения о запрете на организацию таких мероприятий в помещениях, которые не предназначены для оказания услуг, а также на использование открытого огня и опасных предметов.

Как сообщили участвующие в разработке стандарта эксперты, ГОСТ для квестов будет представлен до конца текущего года, передает РБК. В настоящее время государственный стандарт действует только для детских мероприятий и не распространяется на анимационные программы, викторины, лекции, а также квест-комнаты, посетителями которых выступают совершеннолетние.

В новый ГОСТ будут включены положения о запрете на организацию квестов в помещениях, которые не предназначены для оказания услуг: в бывших производственных цехах, на складах, в заброшенных зданиях и на закрытых охраняемых объектах. Кроме того, будет прописан запрет на использование открытого огня и легковоспламеняющихся жидкостей, острых, колющих и режущих предметов.

На путях эвакуации посетителей будет предложено запретить использование механических замков. Отдельно будет прописан запрет на запирание и приковывание гостей без возможности самостоятельно освободиться. Также предлагается указать наличие внутри помещения для квеста кнопки, при нажатии на которую вся локация разблокируется и включится технический свет. Использовать ее сможет не только оператор игры, но и при необходимости – гость.

По словам экспертов, травмы и происшествия при проведении квестов происходят в трех случаях: при ошибке персонала или небезопасной локации, при заведомо опасных действиях самого клиента, о недопустимости которых говорилось заранее (например, бег в темном помещении), или же при несчастном случае. ГОСТ даст систему координат, что можно, а что нельзя, и выступит системой медиации между организатором, потребителем и государством.

В июле 2024 года в Махачкале две девушки погибли во время квеста в «Доме ужасов». Пожар начался, когда аниматор поджег перчатку и отбросил ее в сторону, где лежали бензопилы с керосином. Одна из девушек в этот момент была пристегнута наручниками, а другая пыталась помочь ей выбраться.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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