Удвоение МРОТ к 2030 году включат в показатели нацпроекта «Кадры»

Правительство РФ сформировало портфель национальных проектов до 2030 года. Одним из показателей проекта «Кадры» станет удвоение МРОТ, сообщила пресс-служба кабмина.

«Глава правительства Михаил Мишустин поручил включить в нацпроект показатели о двукратном повышении минимального размера оплаты труда к 2030 году по сравнению с суммой, установленной на 2023 год», – говорится в сообщении.

В списке поручений также разработка единой методики учета кадровой потребности работодателей. На эти цифры ВУЗы смогут ориентироваться при наборе абитуриентов. Минобрнауки и Минпросвещения должны подготовить поправки в законы, после принятия которых можно будет перераспределять целевые места по направлениям подготовки с учетом потребности рынка труда. В нацпроект «Кадры» также включат мероприятия по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта.

МРОТ с 1 января 2024 года увеличили на 18,5%, но это увеличение «съела» инфляция, заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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