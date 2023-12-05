Инфляция в России «съест» повышение МРОТ

Инфляция в России «съедает» повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на фоне «обнадеживающей» официальной статистики Росстата. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Политик обратил внимание на существенный рост цен на продукты питания особенно в преддверии Нового года. «За год на 25% подорожали яйца. А сейчас все тепличные помидоры и огурцы к новому году подорожают минимум еще на 25% – это тоже, к сожалению, является практически фактом. И здесь мы видим отчеты Росстата, который подчиняется министерству экономического развития, которое установило, что у нас максимум инфляция в 2023 году – 7,5%. Ну и, конечно, подчиненные в Росстате прямо изображают – да, у нас 7 с хвостиком где-то что-то. А ничего, что, если посчитать продуктовую инфляцию, она уже свыше 17%?» – подчеркнул Миронов.

«Похоже, увеличение МРОТ на 18,5% буквально инфляцией будет съедено. И в этой связи наши давнишние предложение: ввести правило – на продукты питания, которые покупаются каждый день, торговая наценка в любой торговой точке не более 15% от первой оптовой закупки. Второе – снизить на продукты питания НДС до 5%. Ну и, наконец, третье – ликвидировать монополию торговых сетей, обязать их, чтобы предоставляли местным фермерам и мелким производителям специальные полки для своей дешевой и очень качественной продукции. Вот эти меры уже давным-давно надо принимать, потому что наблюдать и верить Росстату – увы, очень получается печальная статистика», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube