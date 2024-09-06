В России только четверть инвалидов имеют постоянную работу

В России разрабатывают меры для работодателей, которые трудоустраивают людей с ограниченными возможностями. В настоящее время работу в РФ имеют только четверть инвалидов. При этом все еще нередки случаи дискриминации по отношению к сотрудникам с ограничениями по здоровью.

«России около 4 млн 200 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, и из них только 1,15 млн работают (27%). Более 300 тыс. наняты в организации по квоте: в организациях, где работает более 100 человек, должно быть от 2 до 4% мест выделено под людей с инвалидностью. Всего в стране 410 тыс. квотируемых рабочих мест», – пишут «Известия» со ссылкой на данные Всероссийского общества инвалидов.

По словам министра труда Антона Котякова, в рамках нацпроекта «Кадры» готовится комплекс мер, в том числе направленных на работодателей, которые будут привлекать к труду людей с ограничениями по здоровью. С 1 сентября уже вступил в силу приказ Минтруда, по которому каждый регион устанавливает квоты от 2 до 4% для трудоустройства инвалидов для предприятий со среднесписочной численностью более 35 человек. А в мае принят законопроект, который усиливает административную ответственность за уклонение от приема на работе по квоте до 30 тыс. рублей вместо 10 тыс. для должностных лиц, и до 100 тыс. для юрлиц.

Кроме того, весной была возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам, мера начнет действовать с 1 февраля 2025 года. Это существенно повлияет на мотивацию инвалидов к трудоустройству, которые ранее теряли часть своей пенсии, если выходили на работу.

Впрочем, случаи дискриминации сотрудников с ограниченными возможности все еще встречаются на предприятиях. Так отсутствие пандуса для инвалида-колясочника или неоказание помощи в организации труда при дистанционной работе может являться препятствием для его работы по сравнению с другими сотрудниками. В этом случае юристы рекомендуют обращаться с жалобой на действия работодателя в местную прокуратуру, Трудовую инспекцию, профсоюз и суд.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube