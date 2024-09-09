Треть россиян перерабатывают каждый или почти каждый день

Каждый третий россиянин сообщил о ежедневных переработках. При этом только у половины работников в России предусмотрены сверхурочные. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Head Hunter.

Почти треть россиян (29%) перерабатывает каждый или почти каждый день. «Около четверти респондентов (23%) рассказали, что перерабатывают 2-3 раза в неделю. Еще 12% отметили, что сталкиваются с переработками не реже одного раза в неделю, 17% сообщили, что делают это пару раз в месяц. Оставшиеся 23% заверили, что не перерабатывают никогда», – пишет РКБ со ссылкой на исследование.

Почти половина (46%) опрошенных сообщили, что перерабатывают из-за высокого сезона и большой загрузки на работе. Каждый третий (34%) работает больше положенного в случае отсутствия на рабочем месте коллег из-за отпуска или болезни. Еще треть (33%) перерабатывает из-за сложности внутренних процессов и многозадачности, каждый четвертый – по причине высокой текучести кадров, а 22% – из-за долгого поиска сотрудника на рабочее место. Каждый пятый (20%) также назвал причиной недостаток помощи от коллег или руководства.

Только 48% респондентов сообщили, что компенсация за переработки на их текущем месте работы не предусмотрена. 37% получают компенсацию в денежном эквиваленте, 14% в качестве компенсации за отработанные сверх нормы часы могут уйти с работы пораньше или прийти на нее попозже на следующий день. 10% получают дополнительный выходной. Бонусы и другие формы компенсации предусмотрены только у 2% опрошенных.

В исследовании респонденты могли выбрать более одного ответа. Опрос проводился с 15 августа по 3 сентября 2024 года среди 1964 работников и соискателей из всех регионов страны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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