Семь вузов получили предостережения за нарушения на экзаменах для мигрантов

Семь российских вузов получили предостережения о недопустимости нарушений при проведении экзаменов для мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«На основании поступивших в Рособрнадзор сведений от региональных управлений Министерства внутренних дел РФ о признаках нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдаче иностранным гражданам сертификата семи образовательным организациям были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, предостережения вынесены Российскому университету дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Российскому государственному педагогическому университету имени А.И. Герцена, Московскому центру качества образования, Дальневосточному федеральному университету, Санкт-Петербургскому государственному университету, Псковскому государственному университету и Государственному институту русского языка им. А.С. Пушкина.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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