Социологи определили самые популярные и престижные профессии

Рейтинг самых престижных в России профессий возглавили специалисты в сфере информационных технологий и врачи. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Социологи обратили внимание, что эти профессии, за которые высказались по 32% респондентов, удерживают лидерство второй год подряд.
Далее в этом рейтинге популярности среди россиян следуют силовики (включая военнослужащих, полицию, МВД, МЧС и пр.) и рабочие специальности (по 17%).
В пятерку наиболее престижных профессий респонденты включили также инженеров (11%) и юристов (9%).
Москва, Елена Володина
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