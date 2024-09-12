Социологи определили самые популярные и престижные профессии

Рейтинг самых престижных в России профессий возглавили специалисты в сфере информационных технологий и врачи. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи обратили внимание, что эти профессии, за которые высказались по 32% респондентов, удерживают лидерство второй год подряд.

Далее в этом рейтинге популярности среди россиян следуют силовики (включая военнослужащих, полицию, МВД, МЧС и пр.) и рабочие специальности (по 17%).

В пятерку наиболее престижных профессий респонденты включили также инженеров (11%) и юристов (9%).

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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