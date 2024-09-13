Безработица обновила исторический минимум

Безработица в России снизилась до нового рекордного уровня, сообщил Банк России. Специалисты указали, что зарплаты растут быстрее производительности труда, что отрицательно влияет на экономическую ситуацию.

Регулятор указал, что потребительская активность россиян остается высокой за счет роста доходов населения. Компании пускают в ход ресурсы, накопленные в предыдущие годы.

«Рынок труда остается жестким. Безработица вновь обновила исторический минимум. Сохраняется значительный дефицит трудовых ресурсов, особенно в отраслях обрабатывающей промышленности. Хотя рост заработных плат замедлился в последние месяцы, он остается повышенным и продолжает опережать рост производительности труда», – говорится в пресс-релизе Банка России.

В июне правительство сообщило, что меры поддержки занятости каждый год будут охватывать более 150 тыс. взрослых соискателей. В перечень мер входят бесплатное переобучение, субсидирование найма, оборудование рабочих мест под специалистов с особыми потребностями и субсидирование трудовой мобильности.

Для снижения кадрового голода Министерство просвещения изменило структуру приема абитуриентов: на технические специальности набирают более 56%. Для студентов колледжей практику поставили на первое место, она занимает около 80% учебного плана.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube