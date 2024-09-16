Россиянам стало нужно больше денег для счастья

В России выросли доходы, при которых жители считают себя счастливыми. Наибольшие запросы оказались у жителей мегаполисов. При этом «стоимость» счастья растет и с уровнем реальных доходов граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

В среднем россиянам для того, чтобы ощущать себя счастливыми, нужно 250 тыс. рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на исследование. За полгода этот показатель вырос на 16% – в марте для счастья среднестатистическому россиянину требовалось 215 тыс. рублей.

Наибольшие зарплатные ожидания у жителей – Москвы, здесь для счастья нужно 276 тыс. рублей в месяц. Второе место занял Владивосток с 270 тыс. рублей. Далее следуют Ростов-на-Дону (257 тыс.), Тюмень (253 тыс.) и Красноярск (250 тыс.). Санкт-Петербург занял лишь 11-е место в рейтинге, разделив его с Казанью (по 240 тысяч). Самые скромные запросы – в Кирове (190 тыс. рублей), Рязани и Кемерово (по 210 тыс.), а также в Ижевске (212 тыс.).

Мужчинам нужно больше денег, чтобы чувствовать себя счастливыми, – 270 тыс. и 230 тыс. рублей соответственно. При этом запросы молодежи в возрасте до 24 лет меньше, чем россиян из категорий старше 45 лет. Кроме того, стоимость счастья растет и с уровнем реальных доходов респондентов: 200 тыс. рублей у россиян с зарплатой до 50 тыс. рублей и 310 тыс. рублей у тех, кто зарабатывает более100 тыс. рублей в месяц.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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